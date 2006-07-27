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Сегодня, в 20:53

По требованию Генпрокуратуры заблокированы сайты «Эхо Москвы» и «Дождь»*

Причиной стали сообщения о «спецоперации» войск РФ

Фото: Global Look Press

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы».

Причиной в ведомстве назвали публикацию ложных данных о работе российских военных в спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Сегодня Роскомнадзор уже требовал от «Эха Москвы» удалить эфир с историком Николаем Сванидзе. 

Сайты СМИ уже недоступны.

*телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом

«В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 15.3. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам.

Учитывая, что размещаемая радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь» информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения», – цитирует Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале представление прокуратуры.

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