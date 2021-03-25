Минобороны РФ призвало киевлян покинуть дома рядом с одним из зданий ВСУ до нанесения удара
Речь идёт о специальном центре «информационно-психологических операций»
Министерство обороны РФ выступило с заявлением о намерении нанести удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72 главного центра ПСО в Киеве, где, по данным ведомства, проводятся «информационные атаки на Россию».
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома»
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В ведомстве пишут, что со стороны упомянутого центра идут звонки гражданам России с угрозами расправы, о минировании школ, детсадов и вокзалов.