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Лукашенко ответил на заявление Украины о возможном нанесении превентивного удара по Беларуси

Глава страны попросил у Путина усилить оборону на границе Беларуси

Фото: стоп-кадр YouTube «БелТА»

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что переговоры между делегациями Украины и России могут дойти до встречи Зеленского и Путина, хотя ранее эксперты неоднократно заявляли, что в Кремле видят правительство Киева несамостоятельным и подконтрольным США.

Песков в комментарии ТАСС пояснил, что пока говорить о встрече Зеленского и Путина рано.

Сегодня секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ может нанести превентивный удар по территории Беларуси. 

«Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано»

, – цитирует УНИАН Данилова.

Лукашенко же заявил, что армия Беларуси может провести мобилизацию в течение трех дней, а также попросил Путина поставить дополнительный комплекс С-400 западнее Минска для защиты территории, передаёт БелТА.

Премьер Британии Борис Джонсон тем временем на эстонской военной базе перед СМИ заявил, что НАТО не намерены начинать военное противоборство в Украине: 

«Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе: мы не будем сражаться с российскими войсками в Украине. Наши подкрепления здесь, в Тапе, прочно находятся в пределах границ стран-членов НАТО, и это глубоко правильный поступок».

Рубрика: Политика

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