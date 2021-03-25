Кадыров озвучил, сколько получат семьи погибших военных: 1 млн от Минобороны и более 1 млн из федерального бюджета
Глава Чечни опроверг фейк об 11 тыс. рублей для семей погибших военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что семьи погибших российских военных получают всего 11 тысяч рублей.
По его словам, речь идет о пособиях по уходу за ребенком, которые положены на все время службы призывников.
В реальности же, как пишет Кадыров, семья погибшего военного получит 1 миллион рублей компенсации от министерства обороны и более 1 миллиона рублей из федерального бюджета.