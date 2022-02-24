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«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли»: священники РПЦ призвали остановить «братоубийство»

Они считают, что Украина сама должна делать выбор, без угроз Запада или России

Фото: АГН "Москва"

Несколько десятков священников и диаконов Русской православной церкви подписались под открытым письмом с призывом прекратить кровопролитие в Украине. Они сравнивают происходящее с грехом Каина и скорбят о том, чему были «незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».

«Мы (...) обращаемся ко всем, от кого зависит прекращение братоубийственной войны в Украине, с призывом к примирению и немедленному прекращению огня. Мы направляем это обращение после воскресенья о Страшном Суде и в преддверии Прощёного воскресенья», — говорится в сообщении.

Священнослужители выражают надежду, что православным людям не придётся предстать перед судом Божьим «неся на себе тяжелый груз материнских проклятий». Они также напоминают, что каждая жизнь бесценна вне зависимости от национальности и просят относиться к другим людям с любовью.

«"Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей", сказал Бог Каину, позавидовавшему своему младшему брату. Горе всякому человеку, сознающему, что эти слова обращены к нему лично», — говорится в письме.

Священники также выражают своё сожаление из-за той «пропасти», которая ещё несколько поколений будет разделять россиян и украинцев, а также заявляют, что уважают право граждан Украины на самоопределение «не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока».

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