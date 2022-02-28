Главы ещё четырех регионов рассказали о погибших на Украине российских солдатах

Главы Чеченской республики, Астраханской и Ульяновской областей, а также Краснодарского края сообщили о военнослужащих своих регионов, которые погибли в ходе российской военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины.

Рамзан Кадыров заявил о двух смертях и шестерых раненых чеченских солдатах. Другие губернаторы рассказали о гибели четверых военнослужащих. По словам Вениамина Кондратьева, в ходе операции погиб командир разведроты капитан Александр Лысенко с Кубани, Игорь Бабушкин рассказал о гибели астраханского военнослужащего Армана Нарынбаева «при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима».

Алексей Русских заявил о двух убитых из 31 ульяновской бригады ВДВ, не назвав их имен «по определенным причинам».

Ранее о гибели российских солдат уже сообщали главы Курской и Пензенской областей, а также Дагестана. Речь идет о трех погибших военнослужащих: сержанте-контрактнике Андрее Ильине, рядовом Михаиле Афанасове и офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове.

Министерство обороны РФ потери среди личного состава до сих пор не раскрывает. По последним данным Минбороны, потери есть, но она «многократно меньше», чем среди «уничтоженных националистов».

Любые внешние оценки численности потерь среди российских военнослужащих Роскомнадзор называет фейками и требует от СМИ удалить под угрозой внесудебной блокировки.