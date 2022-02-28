Друг Си нам поможет? Эксперт - о том, сможет ли Россия опереться на Китай

В МИД РФ заявили, что у России еще остались друзья и что таким другом является Китай. Оправданы ли надежды на восточного соседа и спасет ли нас «друг» Си Цзиньпин?

-Отвечаю: не спасет. Но поможет, - прокомментировал нам политолог Константин Калачев. - Китай, безусловно, на стороне России. Но – не себе в ущерб. То есть ни один китайский банк, например, не будет подставляться под санкции и ни одна китайская компания, имеющая диверсифицированный рынок, не будет действовать себе в ущерб. Все-таки мы для Китая не самый главный рынок. Для них главный рынок – США. Китай может сколько угодно бодаться с США, конкурировать, даже враждовать, но пока внутренний спрос в Китае обеспечен потребностями американской экономики. Они критически зависят от европейского и американского рынков, поэтому где-то они готовы нас поощрять, где-то – подставят плечо, но не себе в ущерб. Более того, они очень хорошо умеют считать деньги, и они очень трудные переговорщики, и если им попался партнер в трудной ситуации, они выжмут из этого максимум возможного для себя. Если будут санкции на российский экспорт, например, углеводородов, то Китай их у нас купит, конечно, но – по минимальной цене. Думать, что Китай – это добрая фея, Дед Мороз или страна, которая занимается благотворительностью, было бы слишком наивно.

Китай готов воспринимать Россию как партнера, помочь, где это возможно, тем более у нас теперь общий враг. У них же тоже проблемы с США, есть проблема Тайваня, который они хотят вернуть в лоно Китая, но даже при этом они не будут ничего делать в ущерб себе. Поэтому не стоит рассчитывать, что Китай нам обеспечит благосостояние – они решают свои проблемы. Мы для них только инструмент.

Одежду, предметы быта и первой необходимости они и так нам поставляют. С технологиями сложнее. На самом деле Китай – не самая технологичная держава, и на многие технологии, которые они используют, другие патентодержатели.

Конечно, есть китайские телефоны, есть машины, но это будет не айфон и не «Мерседес». Тот, кто привык ездить на «Мерседесе», вряд ли пересядет на китайскую машину. А если и пересядет, будет плеваться.

Да, Китай наш главный торговый партнер, но большую часть экспорта углеводородов занимают западные рынки, и большая часть наших золотовалютных резервов – от торговли с Западом. То есть мы, конечно, не пропадем, но Китай нас поддержит настолько, насколько мы платежеспособны.