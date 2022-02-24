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Южная Корея и Сингапур присоединяются к санкциям против России

Сеул пока точно не объяснил, какие именно санкции введет, а Сингапур ограничит операции российских банков

Фото: Global Look Press

Сеул поддержит усилия Запада по сдерживанию вооруженной агрессии России, пишет Reuters. Южная Корея присоединится к тем экономическим санкциям, которые введет Евросоюз, однако не станет разрабатывать собственных, пояснили в правительстве.

«Некоторые страны рассматривают односторонние санкции, включая финансовые меры, но мы этого не рассматриваем», — говорится в сообщении МИД. При этом там заявили о необходимости уважения суверенитета Украины и её территориальной целостности.

Тем временем Сингапур заявил о намерении поддерживать запрет на операции ряда российских банков. Об этом публично заявил глава МИД страны Вивиан Балакришнан. Каких именно банков, пока не уточняется.

«Для нас это экзистенциальный вопрос, — сказа г-н Балакришнан, имея ввиду конфликт в Украине. — Мы не можем мириться с нападением одной страны на другую без каких-либо оправданий, объясняя это тем, что её независимость была результатом «исторических ошибок и безумных решений». Такое обоснование противоречило бы международно признанной легитимности и территориальной целостности многих стран, включая Сингапур».

Дипломат отметил, что нужно уважать суверенитет не только крупных государств, но и небольших, передает The Straits Times.

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