Ходорковский основал Антивоенный комитет России. В него вошли Гудков и Гуриев
Организация займется борьбой с «агрессивной диктатурой Путина» и привлечением к ответственности авторов спецоперации в Украине
Российский общественный деятель, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил о создании объединения Антивоенный комитет России. Его главной целью декларируется привлечение к ответственности высших должностных лиц в военном руководстве РФ.
По его мнению, ответственность должны понести военные, которые разрабатывали военную операцию в Украине, а также гражданские чиновники и политики, связанные со спецоперацией. Делать это Антивоенный комитет намерен путем обращения к правительствам разных стран и в международные органы.
Кроме того, организация призывает «настоящих патриотов России» объединяться, забыв про политические и идеологические разногласия.
Среди первых участников Антивоенного комитета он перечисляет также политиков Гарри Каспарова, Владимира Кара-Мурзу младшего, Дмитрия Гудкова, а также экономистов Сергея Алексашенко и Сергея Гуриева. В организацию также вошли писатель Виктор Шендерович (объявлен «иностранным агентом») и предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин.