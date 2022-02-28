Володин одобрил идею подготовки законопроекта об ответственности за «фейки о действиях войск РФ»

Думский комитет по безопасности приступит к подготовке специального законопроекта об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях войск РФ, передаёт «РИА Новости».

Ранее с предложением о введении такой уголовной статьи выступил глава профильного комитета Госдумы Пискарёв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение.

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ использовать в отношении действий армии РФ в Украине слова «война» и «вторжение». Сегодня председатель СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что следовало бы заблокировать в России доступ к Facebook на время спецоперации в Донбассе.