Военная операция на Украине. День пятый. Онлайн

13:35. Офис президента Украины подтверждает факт начала переговоров с российской стороной. Сколько они будут длиться, неизвестно.

13:26. По данным ООН, в Украине за время конфликта погибли 102 мирных жителя, а 304 — получили ранения.

12:39. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Настоящее время» («иностранный агент»), «Крым. Реалии»(«иностранный агент»), The New Times, «Интерфакс-Украина» и украинского СМИ «Гордон». Подробнее здесь.

12:37. Греция закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

11:49. Акции Сбера на Лондонской фондовой бирже тоже рухнули — сразу на 75,11%.

11:48. Глава правительства Болгарии потребовал отставки министра обороны Стефана Янева, который заявил, что военная операция России в Украине не является «войной». Ранее Янев назвал происходящее «операцией».

11:43. Стоимость ценных бумаг ряда российских компаний на Лондондонской фондовой бирже обрушилась к полудню: «Норникеля» — минус 58,33%, «Новатэка» — минус 49,43%, «Фосагро» — минус 45,53%, «Роснефти» — минус 45,51%.

11:41. УФСБ России по Москве и Подмосковью обратилось к гражданам с просьбой сообщать обо всех контактах с украинской разведкой, передает ТАСС.

11:40. В Румынии запретили работу российских госСМИ Russia Today и Sputnik. Премьер-министр заявил, что они распространяют фейковые новости.

11:29. Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах, сообщает УНИАН. В её состав среди прочих вошли министр обороны Алексей Резников и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. С российской стороны делегацию возглавляет Владимир Мединский.

11:15. Украинская госкомпания «Энергоатом» отрицает захват Запорожской АЭС россиянами.

11:11. Минобороны сообщает о взятии Бердянска, Энергодара и Запорожской АЭС. Российские военные также якобы захватили контроль над небом и предлагают киевлянам покинуть столицу.

10:40. Старт переговоров делегаций России и Украины ожидается в 12:00 по московскому времени, заявил Мединский.

10:37. На старте торгов на Мосбирже доллар дошел до 113 рублей, а евро — до 126.

10:00. ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Подробнее здесь.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — пресс-служба Банка России.

9:43. Южная Корея присоединяется к экономическим санкциям против России, но не станет предпринимать односторонние шаги.

9:30. Сингапур вводит запрет на операции ряда российских банков, сообщает МИД страны.

9:27. Руководство самопровозглашенной ДНР приостанавливает мобилизацию жителей из-за выполнения плана по комплектации войск.

9:13. Михаил Ходорковский объявил о создании Антивоенного комитета России, который будет заниматься преследованием виновных в военной операции в Украине. Подробнее здесь.

8:44. РИА Новости со ссылкой на источники в МИД пишет, что площадка для переговоров России и Украины в Беларуси уже готова, а обе делегации уже прибыли в страну. Диалог должен начаться в ближайшие часы.

8:03. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия вводит санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, а также премьера Михаила Мишустина или главы МВД Владимира Колокольцева.

7:59. Французский иностранный легион отпускает со службы всех украинцев, которые хотят отправиться воевать на Родину, оставляя им всю экипировку, сообщает УНИАН.

7:57. На Forex евро торгуется по 127 рублей, а доллар — по 113 рублей вопреки официальному курсу ЦБ в 93 и 83 рубля соответственно.

7:53. Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00 по московскому времени. Об этом дополнительно объявят в 13:00, сообщает Центробанк.

7:52. В Официальном журнале ЕС появился запрет на операции с активами Центробанка РФ. Как отмечает РИА Новости, в документе есть исключение:

«В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена»

7:48. Петицию «Нет войне» на Change.org подписали уже 950 тысяч человек.

7;47. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу официально сообщил, что Анкара закрывает для военных судов России проливы Босфор и Дарданеллы. Он объяснил это положением конвенции Монтрё, допускающей подобные действия в случае войны:

«Это не военная операция, теперь это официально превратилось в войну», — заявил официальный представитель Турции.

7:45. Центробанк вводит запрет для брокеров, представляющих иностранных граждан или компании, на продажу ценных бумаг. Об этом пишет РБК.

7:42. Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов в ходе своего выступления извинился «от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», передает AFP. Он отметил, что это его личная позиция.

7:34. Торги на валютном и денежном рынках на Московской бирже сегодня откроются позже, чем обычно, в 10:00 по московскому времени. Обычно они начинаются в 6:50 утра.

7:32. «ОВД-Инфо» («иностранный агент») сообщает о задержании на антивоенных акциях в России 5844 человек.

7:28. The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что уже сегодня Беларусь может официально присоединиться к российской военной операции в Украине. Источник назвал Минск «продолжением Кремля».

7:25. Владимир Зеленский в разговоре с Борисом Джонсоном заявил, что следующие 24 часа будут решающими, передает Reuters со ссылкой на источник на Даунинг-стрит. Этот же чиновник заявил агентству, что Россия до сих пор не взяла ни одного крупного города и не контролирует воздушное пространство Украины.

7:22. По данным ООН, уже 360 тысяч человек покинули Украину из-за военной операции РФ.

7:20. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что Украина будет принята в Европейский союз: