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Вчера, в 22:38

В новом санкционном списке Евросоюза 26 человек, включая Скабееву, Сечина, Красовского, Пескова, Прилепина

Также под санкции попала компания «Согаз»

Фото: Global Look Press

Антон Красовский

Евросоюз опубликовал полный список физлиц, которые попадают под санкции на фоне проведения «спецоперации» на территории Украины. Среди него приближенные к президенту предприниматели, министры, журналисты.

Полный список выглядит так:

  • Игорь Сечин, глава “Роснефти”
  • Николай Токарев, глава “Транснефти”
  • Алишер Усманов, бизнесмен
  • Пётр Авен, бизнесмен
  • Михаил Фридман, бизнесмен
  • Сергей Ролдугин, виолончелист
  • Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
  • Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России
  • Ирек Файзулин, глава Минстроя России
  • Виталий Савельев, глава Минтранса России
  • Андрей Турчак, первый вице-спикер Совфеда
  • Тигран Кеосаян, журналист
  • Ольга Скабеева, журналист
  • Александр Пономаренко, бизнесмен
  • Модест Колеров, журналист
  • Роман Бабаян, журналист
  • Захар Прилепин, журналист
  • Антон Красовский, журналист
  • Аркадий Мамонтов, журналист
  • Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом
  • Алексей Авдеев, замкомандующего Южным военным округом
  • Рустам Мурадов, замкомандующего Южным военным округом
  • Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа
  • Геннадий Тимченко, бизнесмен
  • Алексей Мордашов, бизнесмен
  • Пётр Фрадков, глава Промсвязьбанк

Также в санкционном списке оказалась компания «Согаз».

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