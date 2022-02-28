В новом санкционном списке Евросоюза 26 человек, включая Скабееву, Сечина, Красовского, Пескова, Прилепина
Также под санкции попала компания «Согаз»
Евросоюз опубликовал полный список физлиц, которые попадают под санкции на фоне проведения «спецоперации» на территории Украины. Среди него приближенные к президенту предприниматели, министры, журналисты.
Полный список выглядит так:
- Игорь Сечин, глава “Роснефти”
- Николай Токарев, глава “Транснефти”
- Алишер Усманов, бизнесмен
- Пётр Авен, бизнесмен
- Михаил Фридман, бизнесмен
- Сергей Ролдугин, виолончелист
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России
- Ирек Файзулин, глава Минстроя России
- Виталий Савельев, глава Минтранса России
- Андрей Турчак, первый вице-спикер Совфеда
- Тигран Кеосаян, журналист
- Ольга Скабеева, журналист
- Александр Пономаренко, бизнесмен
- Модест Колеров, журналист
- Роман Бабаян, журналист
- Захар Прилепин, журналист
- Антон Красовский, журналист
- Аркадий Мамонтов, журналист
- Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом
- Алексей Авдеев, замкомандующего Южным военным округом
- Рустам Мурадов, замкомандующего Южным военным округом
- Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа
- Геннадий Тимченко, бизнесмен
- Алексей Мордашов, бизнесмен
- Пётр Фрадков, глава Промсвязьбанк
Также в санкционном списке оказалась компания «Согаз».