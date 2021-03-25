Россия и Украина сели за стол переговоров

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник Президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую строну представляют: замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российско-украинские переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Точное место не указывается в целях безопасности проведения мероприятия. Прямой трансляции не будет, съемка запрещена.