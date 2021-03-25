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Роскомнадзор заблокировал ещё пять СМИ и пригрозил штрафами за данные о потерях армии

Блокировке за якобы фейковые сообщения подверглись «Настоящее время»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, «Интерфакс-Украина» и «Гордон»

Фото: Global Look Press

На фоне военной операции российской армии в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала «Настоящее время»*, украинских изданий «Интерфакс-Украина» и «Гордон», а также портал «Крым. Реалии»* и российское средство массовой информации The New Times. 

В отдельных случаях причины блокировок не приводятся, однако остальные заблокированы из-за невыполнения требований регулятора. В частности, Роскомнадзор требовал писать о происходящем на Украине исключительно по данным российских официальных лиц и ведомств, а также запретил использовать такие слова как «война», «вторжение» и «нападение» для характеристики начатой Владимиром Путиным спецоперации по «демилитаризации и денацификации».

Также Роскомнадзор пригрозил штрафом в пять миллионов рублей СМИ, которые разместят рекламную информацию о количестве потерь российской армии — Минобороны РФ накануне признало, что потери есть, но их число не разглашается. По мнению Роскомнадзора — все данные на этот счет являются фейками. В частности, регулятор направил требование о запрете таких рекламных сообщений в Google Ads (её показ не зависит от СМИ, если соответствующий блок установлен на сайте).

*объявлены в России «иностранными агентами».

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