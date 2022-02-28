Путин и Макрон созвонились, переговоры между РФ и Украиной возобновлены после перерыва

Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Макрон потребовал защитить мирное население Украины и прекратить боевые действия. Путин же, по сообщения RIA_Kremlinpool заявил, что Россия не ведёт обстрелы жилых объектв, а наносит удары только по военной инфраструктуре.

Условием РФ Путин назвал демилитаризацию Украины, признание российского суверенитета над Крымом, «безусловный учёт законных интересов России в сфере безопасности», «демилитаризация и денацификация Украины» и нейтралитет Украины.

Тем временем на границе Украины и Беларуси начался третий заход переговоров делегаций РФ и Украины.