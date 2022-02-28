Правительство РФ сократило согласование ответных санкций до 4 часов

В российском правительстве сократили сроки согласования ответных пакетов санкций.

Аппарат установил, что проекты документов должны поступать на рассмотрение в Госдуму в течение 24 часов, а согласовываться они должны не дольше, чем за четыре часа, передаёт «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин уже подписал документ об ответных санкциях, но этот набор ответных мер не будет единственным.