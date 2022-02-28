Пентагон заявил, что не видит реальных угроз со стороны России для стран, входящих в НАТО

Пентагон заявил, что не видит реальных угроз со стороны России для партнёров НАТО, передаёт «РИА Новости». Но при это альянс впервые в истории привёл в боевую готовность элементы сил реагирования, передаёт ТАСС.

Также США объявили 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН персонами нон грата. От них потребовали покинуть Штаты до 7 марта. Со стороны России такой жест назвали «неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня исключил возможность введения бесполётной зоны над Украиной.