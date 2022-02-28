Ответные санкции Путина: россиянам запретят переводить валюту за рубеж

Владимир Путин подписал документ о пакете мер в отношении США, Запада и международных организаций, использовавших санкции против РФ.

Участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать государству 80% полученной иностранной валюты, а гражданам РФ запретят переводить валюту за рубеж – в том числе погашать займы и зачислять валюту на свои иностранные счета.

Также будут установлены особые условия для выкупа акций акционерными обществами. Будет упрощена процедура движения средств между банками для физлиц.

Все изменения будут актуальны с завтрашнего дня, с 1 марта.