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Сегодня, в 19:14

Ответные санкции Путина: россиянам запретят переводить валюту за рубеж

Президент подписал документ против санкций США и Запада, который вступит в силу с 1 марта

Фото: Global Look Press

Владимир Путин подписал документ о пакете мер в отношении США, Запада и международных организаций, использовавших санкции против РФ. 

Участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать государству 80% полученной иностранной валюты, а гражданам РФ запретят переводить валюту за рубеж – в том числе погашать займы и зачислять валюту на свои иностранные счета.

Также будут установлены особые условия для выкупа акций акционерными обществами. Будет упрощена процедура движения средств между банками для физлиц.

Все изменения будут актуальны с завтрашнего дня, с 1 марта.

Рубрика: Политика

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