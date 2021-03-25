Объявившие войну правительству РФ хакеры взломали сайты ряда крупных СМИ

Хакерская группа Anonymus сумела получить доступ к сайтам примерно десятка крупных российских средств массовой информации, среди которых агентство ТАСС, газеты «КоммерсантЪ» и «Известия», журнал Forbes, питерское издание «Фонтанка» и образовательный проект «Мел». Также были взломаны «Такие дела», уральское издание E1 и издание о моде Buro 24/7.

Хакеры разместили на сайтах перечисленных СМИ текст с призывом якобы от имени журналистов не отправлять российских военных на спецоперацию в Украину:

«Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть, — говорится в сообщении. — Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира».

Также под сообщением был размещен логотип Anonymus.

На момент написания новости некоторые СМИ до сих пор недоступны, а некоторые уже удалили сообщения и восстановили работу.