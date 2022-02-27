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Минобороны РФ отчиталось о завоеваниях и контроле над небом. Киевлянам предлагают покинуть город

Взяты Бердянск, Энергодар и Запорожская АЭС. Российская авиация контролирует небо. Киевлянам дают шанс уйти из города

Фото: УНИАН

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков выступил на очередном брифинге, в ходе которого сообщил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар. Также захвачена Запорожской атомной электростанции и прилежащая к ней территория.

Украинская госкомпания «Энергоатом» последнее отрицает. АЭС продолжает работу в штатном режиме.

О потере Бердянска накануне сообщал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Счетчик уничтоженных объектов военной инфраструктуры, включающий всевозможную технику Вооруженных сил Украины, достиг значения в 1114 штук. 

Кроме того, Конашенков сообщил, что российской армии удалось захватить контроль над небом в Украине. По его словам, гражданское население Киева может покинуть свой город по трассе Киев-Васильков. Минобороны уверяет, что они не представляют угрозы для мирных жителей.

При этом многие киевляне не спешат покидать дома. Как сообщили в мэрии города, прошедшая ночь прошла относительно спокойно. Там установили противотанковые ежи и укрытия из мешков для отражения в случае штурма столицы.

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