Карикатура недели: Дмитрий Рогозин грозит США и Европе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин внес свой вклад в санкционную войну, пригрозив миру падением МКС на головы граждан США, Европы и Азии.

Комментируя заявления президента США Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, Рогозин заявил, что блокировка сотрудничества по МКС грозит "неуправляемым сходом станции на США, Европу, Индию или Китай". Но насчет судьбы МКС можно не беспокоиться. Илон Маск пообещал, что, если что, обо всем позаботится SpaceX.