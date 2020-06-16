«Какая-то чушь!». Лаврова не пускают на заседание ООН

Глава МИД России Сергей Лавров не может попасть на заседание Совета по правам человека ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Россия 1» сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека.

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"ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека (ООН), и это ответ генсека ООН", — сообщила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, российской делегации нужно «оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции».

«Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?», – недоумевает Захарова.