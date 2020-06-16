«Какая-то чушь!». Лаврова не пускают на заседание ООН
Мария Захарова возмущена: «ООН не может обеспечить прилет российской делегации»
Глава МИД России Сергей Лавров не может попасть на заседание Совета по правам человека ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Россия 1» сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека.
Страны Европы закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
"ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека (ООН), и это ответ генсека ООН", — сообщила Захарова.
По словам представителя МИД РФ, российской делегации нужно «оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции».
«Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?», – недоумевает Захарова.
Европейские страны начали закрывать воздушное пространство для российской авиации с 24 февраля. Первыми закрыли небо Чехия, Польша, Болгария, Эстония и Латвия. Затем к ним присоединились еще белее десяти государств.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете полетов российских самолетов над всей территорией ЕС. Это касается всех самолетов, «находящихся в российской собственности, для зарегистрированных в Росси, и для тех, которые контролируются Россией», в том числе частных.