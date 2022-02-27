Глеб Павловский: «Мы находимся в свободном падении»

«Мы внутри воронки, и очень трудно предсказать, куда она приведет»

– Каждый день приносит все новые и новые санкции. Вот уже и президент под ними, и зарубежные средства ЦБ, и глава МИД…

– Мне кажется, последние события обсуждать вообще не стоит, потому что через час они будут другими.

– Но можно обсуждать общий тренд. И попробовать понять, в каком мире будем жить завтра.

– К сожалению, нам свойственна рабская постановка вопроса: «Что с нами сделают?», я ее вижу в тысячах вариантах вокруг. Между тем, на мой взгляд, стоит обсуждать другое: что делать нам?

– И что же?

– Надо ясно понимать: в данный момент мы находимся в свободном падении. Это – больше, чем война. Это неуправляемая война. Как пушка, которая находится на борту корабля и сорвалась, катается теперь по палубе.

Поэтому мы не можем измерить высоту эскалации происходящего. Потому что ее источник – не только российский. А еще – и ряд встречных эскалаций.

Во-первых, самооборона украинской стороны. Пока она имеет достойный уровень, на мой взгляд. Но мы не можем сказать, удастся ли ей удержать этой уровень, или даже повысить его. Это пока непонятно.

Во-вторых, мы имеем встречную эскалацию со стороны Запада, которая нарастает явно не так, как рассчитывали в Москве. И эта эскалация по своим результатам соответствует военным бомбардировкам. Только их цель – российская инфраструктура. Санкции – действия, разрушающие инфраструктуру жизни России, – как снаряды. Это уже достаточно ясно видно. Но и это еще не конец, мы еще не вышли на плато. Эскалация продолжается.

– Думаете, все это не просчитывали, начиная военную операцию?

– Конечно, они ожидали санкций. Да и Запад объявлял, какие именно ограничения введет в случае войны. Но никто – ни Москва, ни Вашингтон – при этом не учитывал, что эта военная операция России, когда она начнется, будет порождать шквал возмутительных картин, которые заставят общество (во всяком случае западное) требовать все более и более жесткой реакции.

В итоге получилось, что одно усиливает другое. И даже какие-то отдельные боевые успехи российских войск не оборачиваются провалами Украины в имиджевом отношении. Потому что они бьют по образу России на Западе и оборачиваются новыми санкциями. Причем неожиданными – которых еще 3-4 дня назад нельзя было и представить.

Так что мы внутри воронки, и очень трудно предсказать, куда она приведет, если не начнется деэскалация. А она не начнется.