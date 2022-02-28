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Делегации Украины и РФ определили приоритетные темы и вскоре встретятся еще раз

Следующая встреча пройдет на польско-белорусской границе

Фото: Global Look Press

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что их делегация и делегация РФ после более пяти часов переговоров в три раунда определили ряд приоритетных тем, по которым нужно будет принимать решения в связи с военным конфликтом на территории Киева и других регионов Украины.

В первую очередь речь идёт о прекращении огня, заявил на пресс-подходе представитель офиса Зеленского Подоляк. Также он заявил, что в ближайшее время будет проведён второй раунд переговоров для принятия конкретных решений и их имплементации.

Представитель российской делегации Мединский заявил, что найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, передаёт РИА Новости. 

Следующий раунд переговоров состоится на польско-белорусской границе. Сейчас делегации разъехались в столицы для консультаций.

Рубрика: Политика

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