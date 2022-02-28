3 часа переговоров. Киев требует выведения вооружённых сил России из Крыма и Донбасса

С начала переговоров России и Украины прошло три часа. Издание BELTA информирует о том, что происходит на встрече сторон в Беларуси к этому часу.

Стали известны основные требования украинской стороны: вывод российских войск из Украины и прекращение огня. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале сообщило, что Арестович потребовал выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.

Накануне встречи заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал, что российская делегация намерена обсудить вопросы мира с украинскими властями.

«В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом на Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - заявил журналистам Руденко.

Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются.