Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:29

3 часа переговоров. Киев требует выведения вооружённых сил России из Крыма и Донбасса

Помощник президента РФ Мединский заявил, что позиция делегации России сформирована

Фото: t.me/belta_telegramm

С начала переговоров России и Украины прошло три часа. Издание BELTA информирует о том, что происходит на встрече сторон в Беларуси к этому часу.

Стали известны основные требования украинской стороны: вывод российских войск из Украины и прекращение огня. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале сообщило, что Арестович потребовал выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.

Накануне встречи заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал, что российская делегация намерена обсудить вопросы мира с украинскими властями.

«В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом на Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - заявил журналистам Руденко.

Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются.

Россия и Украина сели за стол переговоров
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 часов назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Общество 30 минут назад

«Танцует один, а платят за ужин все остальные»: в сети в бешенстве от повышения ключевой ставки до 20%

Политика 34 минуты назад

Володин одобрил идею подготовки законопроекта об ответственности за «фейки о действиях войск РФ»

Общество 1 час назад

Глава Совета по правам человека назвал пацифизм россиян «наивным» и призвал заблокировать Facebook на время «спецоперации»

Политика 1 час назад

Правительство РФ сократило согласование ответных санкций до 4 часов

Общество 2 часа назад

«Вечерний Ургант» решено закрыть». Собчак рассказала, что ей известно о судьбе популярного шоу

Политика 2 часа назад

Делегации Украины и РФ определили приоритетные темы и вскоре встретятся еще раз

Политика 3 часа назад

Ответные санкции Путина: россиянам запретят переводить валюту за рубеж

Политика 3 часа назад

Путин и Макрон созвонились, переговоры между РФ и Украиной возобновлены после перерыва

Общество 4 часа назад

Петиция «Против войны с Украиной» набрала миллион подписей

Политика 5 часов назад

Роскомнадзор заблокировал сайт студенческого журнала DOXA

Общество 6 часов назад

«В Украине погибают невинные люди»: Олег Тиньков выступил против войны

Общество 6 часов назад

Против войны России и Украины выступили 60% опрошенных. В какой-то момент мы заметили накрутки

Политика 7 часов назад

Россия и Украина сели за стол переговоров

Политика 7 часов назад

Объявившие войну правительству РФ хакеры взломали сайты ряда крупных СМИ

Недвижимость 7 часов назад

Что будет с ценами на недвижимость после войны и что происходит на рынке жилья сейчас: мнение эксперта

Общество 8 часов назад

РБК: Все импортеры алкоголя приостановили отгрузку из-за курса евро

Политика 9 часов назад

Роскомнадзор заблокировал ещё пять СМИ и пригрозил штрафами за данные о потерях армии

Политика 10 часов назад

«Какая-то чушь!». Лаврова не пускают на заседание ООН

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика