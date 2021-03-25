Зеленский требует провести переговоры в Варшаве, Будапеште или в Стамбуле, но не в Беларуси

Владимир Зеленский заявил, что использование площадки Беларуси для переговоров между Москвой и Киевом невозможно, поскольку, по данным Министерства обороны Украины, боевые действия начались в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины предложил для переговоров Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку или любой другой город, но не в Беларуси, передаёт ТАСС.

Также Зеленский обратился к белорусам с пожеланием, чтобы их страна стала «снова доброй и безопасной».

Ранее российская делегация для переговоров с Киевом прибыла в белорусский город Гомель и уведомила о готовности вести переговоры.