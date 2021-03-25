Зеленский разъяснил, что встреча делегаций РФ и Украины пройдет у реки Припяти

Украина не отказывалась от переговоров с российской делегацией, как сообщали некоторые телеграм-канале. Российская и украинская делегации встретятся не в Гомеле, как предлагала сторона России, а на границе с третьей стороной – Беларусью – у реки Припять.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле»

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