Войска РФ в Херсонской области взяли под контроль аэродром Чернобаевка – Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что российские военные находятся в Херсонской области, передаёт «РИА Новости».

Силовики блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. В военном ведомстве утверждают, что 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие и 471 военнослужащий Украины были задержаны российскими военными.

В Минобороны заявляют, что на сегодняшний день российские военные вывели из строя 975 объектов военной инфраструктуры Украины.