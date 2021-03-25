Войска РФ в Херсонской области взяли под контроль аэродром Чернобаевка – Минобороны РФ
Всего из строя выведо почти тысяча объектов военной инфраструктуры Украины
Министерство обороны РФ сообщает, что российские военные находятся в Херсонской области, передаёт «РИА Новости».
Силовики блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. В военном ведомстве утверждают, что 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие и 471 военнослужащий Украины были задержаны российскими военными.
В Минобороны заявляют, что на сегодняшний день российские военные вывели из строя 975 объектов военной инфраструктуры Украины.