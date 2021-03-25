Виталий Кличко заявил, что российских военных в Киеве нет

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас в столице Украины нет российских военных.

По его словам, с начала обстрелов с 24 февраля в Киеве погибли девять мирных жителей, 18 военных и еще четыре человека, чья личность не установлена. Ранены 106 человек, из которых 47 – гражданские.

Все объекты критической инфраструктуры продолжают работать, кроме общественного транспорта. Метрополитен используется в качестве укрытий.

«Больницы столицы работают в режиме военного времени. Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые»

, – пишет Кличко и просит соблюдать комендантский час.