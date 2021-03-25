Украинский политик , «кум Путина» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в Киеве

Виктор Медведчук, подозреваемый украинским следствием в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук бежал из-под домашнего ареста, что подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, пишет «Подъем».

Напомним, Медведчук находился под домашним арестом без браслета. Он был подозреваемым в деле о госизмене.

Отметим, что Медведчук известен в украинской политике как один из наиболее лояльных к Кремлю политиков, кто мог бы занять кресло президента на следующих выборах.