В Новосибирске на антивоенной акции задержан 21 человек. У мемориала Немцову в Москве уже заполнены два автозака
Акция за мир проходит и в белорусском Минске
В Москве на мосту возле мемориала памяти оппозиционному политику Борису Немцову задерживают людей, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Сегодня единомышленники Немцова складывают цветы возле места, где был убит политик.
Уже целиком заполнены два автозака. Вход на Красную площадь закрыт.
А Новосибирске на массовой антивоенной акции задержан 21 человек, передает «Коалиция Новосибирск 2020».
Антивоенная акция сегодня проходит в Минске.