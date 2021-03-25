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Вчера, в 16:28

В Новосибирске на антивоенной акции задержан 21 человек. У мемориала Немцову в Москве уже заполнены два автозака

Акция за мир проходит и в белорусском Минске

Фото: стоп-кадр Avtozak LIVE

В Москве на мосту возле мемориала памяти оппозиционному политику Борису Немцову задерживают людей, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Сегодня единомышленники Немцова складывают цветы возле места, где был убит политик.

Уже целиком заполнены два автозака. Вход на Красную площадь закрыт.

А Новосибирске на массовой антивоенной акции задержан 21 человек, передает «Коалиция Новосибирск 2020».

Антивоенная акция сегодня проходит в Минске.

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