В России задержаны более тысячи участников акций протеста против военной операции
Пикеты проходят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге
Сотрудники Росгвардии в центре Москвы задерживают участников несогласованной акции против так называемой «специальной военной операции» в Украине, передаёт корреспондент «Собеседника».
Пушкинская площадь перекрыта ОМОНом. Однако изредка одинокие пикетчики выходят с плакатами «Нет войне», после чего их тут же задерживают несколько сотрудников полиции.
В целом обстановка спокойная. Корреспондента «Собеседника» полицейские попросили показать рюкзак, их особый интерес вызвала книга Агаты Кристи «10 негритят». На просьбу показать свои документы сотрудники МВД попросили «вести себя попроще».
1067 человек задержаны на антивоенных акциях и акциях памяти Бориса Немцова, сообщает «ОВД-Инфо» (признан Минюстом РФ иностранным агентом).
Антивоенный марш в Петербурге разделился на два шествия, как сообщают очевидцы.