В России задержаны более тысячи участников акций протеста против военной операции

Сотрудники Росгвардии в центре Москвы задерживают участников несогласованной акции против так называемой «специальной военной операции» в Украине, передаёт корреспондент «Собеседника».

Пушкинская площадь перекрыта ОМОНом. Однако изредка одинокие пикетчики выходят с плакатами «Нет войне», после чего их тут же задерживают несколько сотрудников полиции.