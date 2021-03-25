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Украинская делегация выдвигается в Гомель на переговоры с российской стороной

Ответ от Киева поступил за полчаса до окончания срока ожидания двух сторон

Фото: Global Look Press

Пресс-центр правительства Беларуси и «РИА Новости» со ссылкой на Владимира Зеленского сообщают, что украинская делегация по урегулированию военного конфликта выдвигается в Гомельскую область.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал другие территории для проведения переговоров, поскольку на Украине подозревают Беларусь в соучастии в обстрелах ее территории. Но в итоге, как сообщил Мединский, за полчаса до окончания ожидания ответа украинской стороны, состоялся телевонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Мединский сообщил, что разрабатывается маршрут для прибытия делегации из Киева в Беларусь.

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