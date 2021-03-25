Украина направила иск против России в Международный суд ООН
Зеленский требует назначить слушания уже на следующей неделе
Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге, сообщил владимир Зеленский в своем микроблоге.
«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе»
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Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022