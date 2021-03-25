Телеграм-каналы и СМИ распространяют видео с российскими военными в Харькове. Минобороны РФ не комментирует эту ситуацию

СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры с военной техникой, движущейся по Харькову в сопровождении российских служащих. В том числе репост из телеграм-канала «СИЛОВИКИ» выложил в своем канале Захар Прилепин.

Министерство обороны РФ пока никак не комментировало эти видеозаписи.

На кадрах, которые местные жители снимают из окон своих домов, показано движение военной техники по улицам, а также ведется обстрел техники и военных в жилом квартале. На двух видеозаписях утверждается, что движение техники идет по улице Саперной. Мужчина на одном из роликов за кадром комментирует, что по улице движется три автомобиля, а за ними следует КамАЗ.