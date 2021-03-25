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Вчера, в 16:52

Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Об этом он заявил на встрече с Шойгу и Герасимовым

Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба ВС РФ – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны»

, – цитирует Путина сайт Кремля.

В стратегические силы сдерживания входят ракеты межконтинентальной дальности, подводные лодки и в том числе ядерное оружие.

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