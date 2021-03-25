Песков заявил, что делегация РФ прибыла в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла сегодня в белорусский город Гомель.

«В соответствии с достигнутой договорённостью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами»

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В МИДе Беларуси сообщили, что всё подготовили для проведения переговоров, а до этого опровергли, что белорусская армия тоже участвует в спецоперации РФ. Сторона Украины ранее подтверждала, что готова к переговорам, но не соглашалась на проведение дипломатической встречи в Беларуси.