На брифинге Минобороны РФ Украину обвинили в использовании фосфорного оружия

Министерство обороны РФ обвинило украинскую армию в использовании фосфорных боеприпасов, которые запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии».

В Мариуполе, по заявлению Минобороны, бронетехника располагается в жилых кварталах.

В это же время телеграм-канал официального сайта ДНР сообщает, что «в ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет запад украинским боевикам». По словам представителя НМ ДНР полковника Эдуарда Басурина, это оружие является не оборонительным.