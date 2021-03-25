Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почётного президента организации
Соответствующий сертификат был выдан резиденту РФ в 2008 году
Для Путина приостановлен статус почетного президента и посла Международной федерации дзюдо, пишет «Чемпионат».
Этот сертификат был присвоен Путину в 2008 году.
«В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почётного президента и посла Международной федерации дзюдо»
, — цитирует издание сообщение федерации.
Ранее спортивная организация отменила соревнования, намеченные на май в Татарстане.