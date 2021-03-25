«Медведев, с огнем играешь»: в сети отреагировали на слова зампреда Совета безопасности о возвращении смертной казни
Россияне напомнили ему, что «как правило, первыми на гильотину попадают те, кто был первым «за» введение»
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сделал заявление, удивившее всех россиян. Вообще, он расписал много чего на своей странице «Вконтакте», но зацепила больше всего фраза касательно приостановки членства России в Совете Европы. Медведев воспринял это хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.
«К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», - написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».
При этом зампред Совета безопасности не упомянул, что в Китае к смертной казни зачастую приговаривают за коррупцию.
Кроме того, Медведев добавил касательно приостановки членства в СЕ и ПАСЕ, что это «неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».
В соцсетях поначалу восприняли слова Медведева с удивлением, даже попытались порадоваться. Но потом призадумались, а кого он собрался приговаривать к смертной мере наказания и не войдут ли в этот перечень те граждане России, кого власть считает экстремистами?
«И для первых приговоров уже есть кандидаты. С огнем играет Дмитрий Анатольевич», - отметил читатель.
«Медведев предлагает отменить мораторий на смертную казнь после выхода России из СЕ. Да, это предложение вполне созрело в нашем обществе и большинство граждан поддерживают», - считает россиянин.
«Как правило, первыми на гильотину попадают те, кто был первым «за» введение», - напомнил историю москвич.
«Вот что благодатная сила санкций творит! И это только из-за виллы в Монако», - написал студент.
«Если он решил хайпануть, а это в наших интересах, то пусть побольше хайпует», - предложил уралец.
«И кого же он хочет казнить?!» - задался важным вопросом пенсионер.
«Только вот боюсь, что смертную казнь будут применять не против педофилов и убийц, а против тех, кто осужден по статье за экстремизм», - поделился опасениями читатель.