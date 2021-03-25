Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной

Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский стал представителем российской делегации на переговорах между Москвой и Киевом, передаёт канал «Звезда».

Напомним, сегодня Россия оповестила Украину об ожидании на переговорах в городе Гомеле республики Беларусь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к переговорам готов, но не на территории Беларуси, поскольку обстрелы, по его словам, велись в том числе со стороны республики.

Мединский заявил, что ожидает ответа до 15:00. На этот раз Министерство обороны не стало приостанавливать «спецоперацию по демилитаризации».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил Зеленского, заявив, что тот должен искать любую возможность для переговоров.