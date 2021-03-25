Германия и Швеция закрывают небо от российских самолётов

Министерство транспорта Германии сообщает, что с 17:00 по московскому времени небо ФРГ будет закрыто для передвижения российских самолётов.

Запрет будет введён на ближайшие три месяца, передаёт «РИА Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников.

Ранее небо для российских самолётов закрыли Бельгия, Дания и Исландия. Также СМИ Швеции сообщают, что власти готовятся закрыть небо для российских самолётов.