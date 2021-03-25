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Вчера, в 17:58

Борис Немцов: Путин получит врага в виде Украины

Семь лет назад на Большом Москворецком мосту, в сотне метров от Кремля, четырьмя выстрелами в спину был убит политик Борис Немцов

Фото: Надежда Гужева

В 2014 году, когда началась война на востоке Украины, Борис Немцов организовал в Москве большой антивоенный марш, на который пришли десятки тысяч человек. «Путин получит врага в виде Украины, - говорил он с трибуны. - Какого чёрта он вообще все это придумал? Крым! Мы ездили туда отдыхать! Сейчас что там будет? Все станет дороже и никто туда особо не поедет. Потому что никто не признает этот долбанный референдум. Дальше – железный занавес и санкции. Нищета, рост цен, снижение зарплат и пенсий. Безработица. Я долго думал, какие аргументы есть у Путина, чтобы так себя вести. Самый простой ответ такой: он психически больной человек. А ещё он циничный и подлый человек. Он хочет, используя эту аннексию Крыма, править нами вечно».

Через год политик был убит. Вместо марша «Весна», который он готовил, в Москве прошло траурное шествие. А его слова, произнесённые на трибуне антивоенного марша оказались пророческими.


Фото: Надежда Гужева

Марш Немцова, ежегодно проходивший в день гибели политика, отменяется уже второй год подряд. В 2021 году власти дозволили лишь возложение цветов к стихийному мемориалу на мосту. В этом году мы едва не лишились и этой возможности. Акция была предварительно согласована, но в ночь со среды на четверг все изменилось.

«24 февраля началась [силовая операция], и центр принятия решений переместился в генеральские кабинеты, - сообщил накануне траурной даты политик и друг Бориса Немцова Илья Яшин в своих соцсетях. - Со мной снова связался представитель мэрии и сообщили, что "мероприятие отменяется". Силовики опасаются, что день памяти Немцова превратится в антивоенный митинг».

В общем-то, это мало кого остановило. Как сказал Владимир Кара-Мурза младший, нет такого запрета, который не позволит мне отнести цветы к месту гибели друга. Люди стали приходить на мост уже с утра и у властей хватило ума и смелости не перекрывать его полностью и дать людям возможность отдать дань памяти Борису Немцову. Однако полицейские непрерывно через мегафон кричали людям не задерживаться и проходить дальше.

Около 15.00 на мост подъехал автозак. Ещё минут через 15 начались задержания. В автозаке оказались несколько журналистов с пресс-картами и в жилетах, девушка, развернувшая плакат «Нет войне!» и просто молодые люди, задержанные очевидно просто так. Вскоре подъехал второй автозак и тоже был забит до упора.

По данным признанного иноагентом ОВД-Инфо на 17:16, по всей стране в связи с антивоенными акциями задержано 623 человека.

Фото: Надежда Гужева

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