Борис Немцов: Путин получит врага в виде Украины

В 2014 году, когда началась война на востоке Украины, Борис Немцов организовал в Москве большой антивоенный марш, на который пришли десятки тысяч человек. «Путин получит врага в виде Украины, - говорил он с трибуны. - Какого чёрта он вообще все это придумал? Крым! Мы ездили туда отдыхать! Сейчас что там будет? Все станет дороже и никто туда особо не поедет. Потому что никто не признает этот долбанный референдум. Дальше – железный занавес и санкции. Нищета, рост цен, снижение зарплат и пенсий. Безработица. Я долго думал, какие аргументы есть у Путина, чтобы так себя вести. Самый простой ответ такой: он психически больной человек. А ещё он циничный и подлый человек. Он хочет, используя эту аннексию Крыма, править нами вечно».

Через год политик был убит. Вместо марша «Весна», который он готовил, в Москве прошло траурное шествие. А его слова, произнесённые на трибуне антивоенного марша оказались пророческими.



