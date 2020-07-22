Зеленский объявил, что Турция закроет для российских военных кораблей путь через Черное море. Турция это опровергла

«Благодарю моего друга президента Эрдогана и народ Турции за их твердую поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого не забудет», — говорится в сообщении Зеленского.

Но уже через час эту новость опроверг высокопоставленный чиновник Турции, на которого сослался Reuters, а также турецкие СМИ.