Зеленский объявил, что Турция закроет для российских военных кораблей путь через Черное море. Турция это опровергла
Это, впрочем, не означает, что Россия не сможет добраться до берегов Украины с моря
Президент Украины Зеленский сообщил в Twitter, что Эрджеп Эрдоган по просьбе украинского коллеги согласился закрыть для России проход морских боевых судов через Босфор.
«Благодарю моего друга президента Эрдогана и народ Турции за их твердую поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого не забудет», — говорится в сообщении Зеленского.
Но уже через час эту новость опроверг высокопоставленный чиновник Турции, на которого сослался Reuters, а также турецкие СМИ.