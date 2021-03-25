Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 13:46

Володин: Зеленский сбежал во Львов, его охраняют «неонацисты»

Никаких подтверждений этому нет, а сам Зеленский еще утром выложил видео из центра Киева

Фото: Скриншот

Владимир Зеленский в центре Киева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и скрывается во Львове, где находится «под охраной неонацистов». Об этом ему якобы сообщили анонимные депутаты Верховной Рады.

«Его не было уже вчера в столице Украины», — утверждает спикер Госдумы.

Никаких подтверждений этим сведениям ни Володин, ни какие-либо другие источники не приводят. Накануне в Украине был информационный вброс об отъезде Зеленского, однако сегодня утром президент лично его опроверг.

Накануне вечером Зеленский в присутствии ряда своих соратников, включая премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады, опубликовал свое видео с Банковой площади, заявив, что они все остаются в столице. Сегодня утром Зеленский выложил видео с опровержением слухов о своем отъезде, записанное в центре Киева.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Дмитрий Орешкин: Путин поставил на блицкриг

Политика 14 минут назад

Виталий Кличко заявил, что российских военных в Киеве нет

Политика 16 минут назад

Украинская делегация выдвигается в Гомель на переговоры с российской стороной

Политика 1 час назад

Украина направила иск против России в Международный суд ООН

Политика 2 часа назад

Германия и Швеция закрывают небо от российских самолётов

Политика 3 часа назад

Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почётного президента организации

Политика 3 часа назад

Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной

Общество 3 часа назад

«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом

Политика 5 часов назад

Мирный тупик: российская делегация ждёт украинцев в Гомеле, Зеленский предлагает Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку

Политика 5 часов назад

Зеленский требует провести переговоры в Варшаве, Будапеште или в Стамбуле, но не в Беларуси

Политика 5 часов назад

Песков заявил, что делегация РФ прибыла в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной

Политика 6 часов назад

Телеграм-каналы и СМИ распространяют видео с российскими военными в Харькове. Минобороны РФ не комментирует эту ситуацию

Политика 6 часов назад

Войска РФ в Херсонской области взяли под контроль аэродром Чернобаевка – Минобороны РФ

Общество 7 часов назад

Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн

Общество 7 часов назад

«А где теперь Кончиту Вурст смотреть?»: В сети позитивно отзываются о том, что наша страна больше не выступит на Евровидении

Политика 7 часов назад

«Медведев, с огнем играешь»: в сети отреагировали на слова зампреда Совета безопасности о возвращении смертной казни

Общество 17 часов назад

Инстаграм удалил страницу Рамзана Кадырова. В очередной раз

Общество 18 часов назад

Александр Проханов: «Атака на Украину как фатальное торжество русской истории»

Общество 20 часов назад

Что будет, если Россию отключат от SWIFT? Разбор «Собеседника»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика