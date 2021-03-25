Володин: Зеленский сбежал во Львов, его охраняют «неонацисты»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и скрывается во Львове, где находится «под охраной неонацистов». Об этом ему якобы сообщили анонимные депутаты Верховной Рады.

«Его не было уже вчера в столице Украины», — утверждает спикер Госдумы.

Никаких подтверждений этим сведениям ни Володин, ни какие-либо другие источники не приводят. Накануне в Украине был информационный вброс об отъезде Зеленского, однако сегодня утром президент лично его опроверг.

Накануне вечером Зеленский в присутствии ряда своих соратников, включая премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады, опубликовал свое видео с Банковой площади, заявив, что они все остаются в столице. Сегодня утром Зеленский выложил видео с опровержением слухов о своем отъезде, записанное в центре Киева.