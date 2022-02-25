Военная операция на Украине. День третий. Онлайн
Российское руководство под санкциями, Киев вновь в ожидании бомбардировок, РФ отключают от SWIFT
Россия продолжает военную спецоперацию на Украине. Ее целью называется «защита жителей Донбасса» и освобождение страны «от нацистов». Данные о потерях противоречивы. Офис президента Украины сообщил, что убиты 3,5 тысячи российских военных, еще 200 попали в плен. Минобороны РФ о потерях не сообщает, по последним их данным, не погиб ни один солдат. Против всех российских руководителей, включая Путина, ввели санкции. Отдельные страны и компании принимают дополнительные ограничения против России. Украина заявила о готовности к переговорам о мире, но местом встречи назвала Варшаву, которая неприемлема для Кремля. Предложение России - Минск. Переговоры о мире снова зашли в тупик. Вчера Владимир Путин записал короткое, но самое резкое видеообращение, фактически призвав украинских военных к перевороту. «Собеседник» ведет онлайн третьего дня войны. Хронику второго дня можно прочитать здесь.
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2:10. В Харькове - очень мощные взрывы и стрельба, сообщают «Вести», ТСН и «24 Украина». По данным «Вестей» (речь об украинском СМИ, не о ВГТРК), в районе Салтовка попали в жилой дом. Артобстрел в Харькове - самый сильный за все время, сообщает корреспондент издания «Сегодня». Одновременно сообщается о ракетном обстреле Василькова в Киевской области.
1:12. Россию начинают отключать от системы SWIFT. Все российские банки, которые уже попали под санкции, повергнутся этим санкциям. При необходимости меру могут распространить и на другие банки.
0:15. ВСЕ СТРАНЫ ЕС ГОТОВЫ ЗАКРЫТЬ НЕБО ДЛЯ РОССИИ - ARD
23:58. В Киеве воздушная тревога. В городе услышали громкий взрыв.
22:48. Инстаграм заблокировал аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, у которого было около 9 млн подписчиков. Ранее он говорил об отправке чеченских солдат на «военную операцию» в Украине.
21:00. Прямую трансляцию с улиц Киева можно посмотреть здесь.
20:49. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на публике с автоматом в руках. Ранее с оружием на улицы Киева вышел экс-президент страны Петр Порошенко.
20:46. Недоступен целый ряд российских сайтов: Кремль, правительство, Совет Федерации, Государственная Дума, а также портал государственного агентства РИА Новости. По данным источников, на них осуществляется мощная DDoS-атака.
20:06. Разбираемся, чем России грозит отключение от SWIFT. Ранее Елисейский дворец заявил, что ни одно государство не препятствует лишению РФ доступа к этой платежной системе.
18:06. Сборная Швеции по футболу, вслед за польской, отказывается от ЧМ-2022, если им придется играть стыковочный матч с русскими.
18:04. Глава Минобороны Латвии заявил, что Запад готов дать убежище всем российским военным, которые откажутся участвовать в военной операции России против Украины.
17:58. По данным ООН, после начала российской военной операции Украину уже покинули 150 тысяч человек.
17:56. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает о подготовке американских санкций против Центробанка РФ.
17:54. Президент Польши выступил за ускоренное принятие Украины в состав Евросоюза.
«Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление».
17:31. Арестович заявил, что Зеленский отказался от переговоров с Путиным, потому что это была «попытка принудить к капитуляции». Подробнее здесь.
17:28. ТАСС со ссылкой на турецкое СМИ отрицает закрытие Босфора для российских военных судов.
16:59. Глава МИД Украины сообщил, что все страны ЕС согласны отключить Россию от SWIFT. Идет техническая подготовка. Подробнее здесь.
16:38. Зеленский заявил, что Эрдоган согласился заблокировать российским военным кораблям проход в Черное море. Подробнее здесь.
16:30. Литва закрыла небо для российских самолетов. Учитывая, что над Украиной они летать не могут, а Польша, Болгария, Латвия, Эстония и Чехия сделали это ранее, в Европу российским авиакомпаниям придется летать с большим крюком с юга или севера.
15:55. Песков заявил, что Путин хотел переговоров и даже приказал приостановить наступление, но Киев отказался. Подробнее здесь.
15:15. Австралия приостановила вещание RT, сообщает издание.
15:14. Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Беларуси из-за непредсказуемости и «повышенной напряженности в регионе».
15:12. Россия зарыла своё авиапространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии, пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Это ответ на аналогичные действия этих стран.
14:59. Депутат Слуцкий сообщил, что Швеция и Финляндия отказали в разрешении на пролет самолета специального летного отряда «Россия», на котором летает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
14:55. Источник в Минобороны РФ опроверг данные, что в жилой дом на Лобановском проспекте Киева попала российская ракета. Официально Минобороны ничего не комментирует.
«На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», — поясняет анонимный источник «Интерфаксу».
14:23. Европейская федерация журналистов (AEJ) потребовала заблокировать «пропаганду» RT на территории всего Евросоюза. Подробнее здесь.
13:56. Президент Польши Дуда поддержал решение сборной по футболу не играть с россиянами:
«С бандитами нечего играть».
13:52. Латвия закрывает воздушное пространство для российской авиации.
13:50. Эстония закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее также поступили Болгария, Польша и Чехия.
13:49. Российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш, сообщает France Bleu.
13:45. Массачусетский технологический институт (MIT) расторг сотрудничество со Сколтехом из-за военной операции российской армии в Украине.
13:33. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, будто ещё вчера Зеленский сбежал во Львов. Никаких подтверждений он не приводит. Ниже мы уже приводили опровержение подобных слухов от самого Зеленского. Подробнее здесь.
12:53. Польша отказалась играть отборочные матчи ЧМ по футболу против российской команды из-за военной операции российской армии в Украине.
12:51. Минздрав Украины сообщил, что в результате военной операции российской армии в Украине погибли 198 человек, в том числе 3 детей. Минобороны РФ отрицает жертвы среди гражданских.
12:28. Макрон считает, что операция российской армии в Украине будет длительной. Подробнее здесь.
11:57. Роскомнадзор запретил СМИ называть конфликт в Украине «нападением, вторжением, либо объявлением войны» и потребовал удалить материалы 11 изданий на эту тему. Подробнее здесь.
11:34. Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема, запланированный на 20–22 мая в Казани из-за событий на Украине.
11:12. Минфин заверил, что «финансовая устойчивость [в России] сохраняется», комментирую «мусорный» кредитный рейтинг по версии S&P. Подробнее здесь.
10:59. Радио и сайт российского Sputnik, входящего в холдинг МИА «Россия Сегодня», будут заблокированы в Молдове.
10:56. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил потерю Мариуполя:
«Ожесточенные бои идут вокруг города Мариуполь. Но никакого шанса на то, что город Мариуполь перейдет на сторону Российской Федерации или будет захвачен представителями вооруженных сил Российской Федерации, на сегодняшний день нет».
Напомним, что Мариуполь находится на территории, которую Кремль официально считает принадлежащей ЛДНР.
10:52. Зеленский потребовал от Евросоюза незамедлительного решения по принятию Украины в ЕС:
«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС»
10:40. Певец Николай Басков, поддержавший решение о вторжении в Украину внесен в черный список МИД Латвии.
10:37. Хоккеист и основатель Putin Team Александр Овечкин призвал прекратить войну. Подробнее здесь.
10:21. Королевский театр «Ковент-Гарден» в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.
10:10. В соцсетях появились кадры разрушенного жилого дома, в который, предположительно, попал боевой снаряд. ГосЧС Украины подтверждает эти данные, уточняя, что это высотка по адресу Лобановский пр-т, 6 в Киеве. Недалеко от этого места расположен аэропорт Жуляны.
No comments pic.twitter.com/fd0ZgXQKxR— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 26, 2022
10:04. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров попросил главу Apple Тима Кука отключить россиян от AppStore, чтобы побудить молодых людей выступить против войны. Также он считает нужным запретить российским разработчикам загружать приложения на площадку.
10:02. Болгария закрыла воздушное пространство для всех российских самолетов. Ранее о таких намерениях также заявляли Чехия и Польша.
10:00. Вашингтон готов поддержать нейтральный статус Украины, если Киев примет такое решение, заявила замглавы Госдепа США Уэнди Шерман:
«Выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли»
9:55. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 821 объекта Вооруженных сил Украины. Среди них аэродромы, узлы связи, комплексы ПВО, радиолокация, самолеты, вертолеты, беспилотники и бронетехника.
9:53. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о серьезных экономических рисках для всего мира из-за конфликта в Украине.
9:52. Байден распорядился выделить Украине «немедленную военную помощь» в размере $600 млн.
9:49. Газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщает, что Белый дом готов организовать эвакуацию Зеленского из Киева. Сам Зеленский об этом не просил.
9:48. Ведущий ретранслятор Латвии компания Tet остановила вещание телеканалов, связанный с российскими властями. Среди них THT, «Пятница International», «CTC Baltics», RTVi, РБК, «Моя Планета» и «Домашний».
9:45. Российские благотворители попросили Путина прекратить войну. Среди подписавшихся под обращением учредители фондов «Подари жизнь» и «Вера» Чулпан Хаматова и Нюта Федермессер, а также многие другие. Подробнее здесь.
«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины (...) Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас [Путина] к прекращению огня и началу переговоров».
9:42. На 18-летнюю москвичку Нину Крюкову составили протокол за участие в несогласованной акции за то, что она вывесила на балконе плакат с надписью «Нет войне». Об этом сообщает её сестра, журналист «Дождя» (признан «иноагентом») Марфа Смирнова.
«Ночью его с краном снимали коммунальные службы. Нина утром повесила новый. После этого к нам домой пришли сотрудники полиции. И увезли мою младшую сестру в ОВД».
9:35. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который прежде поддерживал признание ЛДНР, поменял свою позицию и призвал остановить вторжение:
«Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев».
9:32. Facebook запретил российским государственным СМИ монетизацию и размещение рекламы в соцсетях. По заявлению компании, это делается для защиты пользователей.
9:30. Владимир Зеленский записал новое видео из Киева, опровергнув фейковые сообщения, что якобы он призывает сложить оружие.
9:26. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщает, что не менее 100 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В основном, они едут в Польшу и Молдову.
9:23. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке со словами: «Я не верю, что эта война от вашего имени». Он также написал «Слава Украине» транслитом.
To the people of Ukraine: Slava Ukraini.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022
To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.
This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67
9:21. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВВ- до BB+. Газета «КоммерсантЪ» обозначила новый рейтинг России как «мусорный». Эксперты констатируют геополитическую нестабильность и риски санкций. В ближайшие 90 дней рейтинг может быть снова понижен.
Рейтинг Украины упал еще ниже - с B до B-.
9:15. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет оказывать Украине политическую и практическую, но не прямую военную помощь.
9:06. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе боевых действий, по их подсчетам, уже убиты 3,5 тысячи российских военных, а ещё 200 попали в плен. Минобороны РФ это не комментирует, а ранее заявлял о нулевых потерях с российской стороны.