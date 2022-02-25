Военная операция на Украине. День третий. Онлайн

20:46. Недоступен целый ряд российских сайтов: Кремль, правительство, Совет Федерации, Государственная Дума, а также портал государственного агентства РИА Новости. По данным источников, на них осуществляется мощная DDoS-атака.

20:06. Разбираемся, чем России грозит отключение от SWIFT. Ранее Елисейский дворец заявил, что ни одно государство не препятствует лишению РФ доступа к этой платежной системе.

18:06. Сборная Швеции по футболу, вслед за польской, отказывается от ЧМ-2022, если им придется играть стыковочный матч с русскими.

18:04. Глава Минобороны Латвии заявил, что Запад готов дать убежище всем российским военным, которые откажутся участвовать в военной операции России против Украины.

17:58. По данным ООН, после начала российской военной операции Украину уже покинули 150 тысяч человек.

17:56. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает о подготовке американских санкций против Центробанка РФ.

17:54. Президент Польши выступил за ускоренное принятие Украины в состав Евросоюза.

« Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление ».

17:31. Арестович заявил, что Зеленский отказался от переговоров с Путиным, потому что это была «попытка принудить к капитуляции». Подробнее здесь.

17:28. ТАСС со ссылкой на турецкое СМИ отрицает закрытие Босфора для российских военных судов.

16:59. Глава МИД Украины сообщил, что все страны ЕС согласны отключить Россию от SWIFT. Идет техническая подготовка. Подробнее здесь.

16:38. Зеленский заявил, что Эрдоган согласился заблокировать российским военным кораблям проход в Черное море. Подробнее здесь.

16:30. Литва закрыла небо для российских самолетов. Учитывая, что над Украиной они летать не могут, а Польша, Болгария, Латвия, Эстония и Чехия сделали это ранее, в Европу российским авиакомпаниям придется летать с большим крюком с юга или севера.

15:55. Песков заявил, что Путин хотел переговоров и даже приказал приостановить наступление, но Киев отказался. Подробнее здесь.

15:15. Австралия приостановила вещание RT, сообщает издание.

15:14. Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Беларуси из-за непредсказуемости и «повышенной напряженности в регионе».

15:12. Россия зарыла своё авиапространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии, пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Это ответ на аналогичные действия этих стран.

14:59. Депутат Слуцкий сообщил, что Швеция и Финляндия отказали в разрешении на пролет самолета специального летного отряда «Россия», на котором летает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

14:55. Источник в Минобороны РФ опроверг данные, что в жилой дом на Лобановском проспекте Киева попала российская ракета. Официально Минобороны ничего не комментирует.

«На видео это отчетливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», — поясняет анонимный источник «Интерфаксу».

14:23. Европейская федерация журналистов (AEJ) потребовала заблокировать «пропаганду» RT на территории всего Евросоюза. Подробнее здесь.

13:56. Президент Польши Дуда поддержал решение сборной по футболу не играть с россиянами:

«С бандитами нечего играть».

13:52. Латвия закрывает воздушное пространство для российской авиации.

13:50. Эстония закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее также поступили Болгария, Польша и Чехия.

13:49. Российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш, сообщает France Bleu.

13:45. Массачусетский технологический институт (MIT) расторг сотрудничество со Сколтехом из-за военной операции российской армии в Украине.

13:33. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, будто ещё вчера Зеленский сбежал во Львов. Никаких подтверждений он не приводит. Ниже мы уже приводили опровержение подобных слухов от самого Зеленского. Подробнее здесь.

12:53. Польша отказалась играть отборочные матчи ЧМ по футболу против российской команды из-за военной операции российской армии в Украине.

12:51. Минздрав Украины сообщил, что в результате военной операции российской армии в Украине погибли 198 человек, в том числе 3 детей. Минобороны РФ отрицает жертвы среди гражданских.

12:28. Макрон считает, что операция российской армии в Украине будет длительной. Подробнее здесь.

11:57. Роскомнадзор запретил СМИ называть конфликт в Украине «нападением, вторжением, либо объявлением войны» и потребовал удалить материалы 11 изданий на эту тему. Подробнее здесь.

11:34. Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема, запланированный на 20–22 мая в Казани из-за событий на Украине.

11:12. Минфин заверил, что «финансовая устойчивость [в России] сохраняется», комментирую «мусорный» кредитный рейтинг по версии S&P. Подробнее здесь.

10:59. Радио и сайт российского Sputnik, входящего в холдинг МИА «Россия Сегодня», будут заблокированы в Молдове.

10:56. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил потерю Мариуполя:

«Ожесточенные бои идут вокруг города Мариуполь. Но никакого шанса на то, что город Мариуполь перейдет на сторону Российской Федерации или будет захвачен представителями вооруженных сил Российской Федерации, на сегодняшний день нет».

Напомним, что Мариуполь находится на территории, которую Кремль официально считает принадлежащей ЛДНР.

10:52. Зеленский потребовал от Евросоюза незамедлительного решения по принятию Украины в ЕС:

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС»

10:40. Певец Николай Басков, поддержавший решение о вторжении в Украину внесен в черный список МИД Латвии.

10:37. Хоккеист и основатель Putin Team Александр Овечкин призвал прекратить войну. Подробнее здесь.

10:21. Королевский театр «Ковент-Гарден» в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.

10:10. В соцсетях появились кадры разрушенного жилого дома, в который, предположительно, попал боевой снаряд. ГосЧС Украины подтверждает эти данные, уточняя, что это высотка по адресу Лобановский пр-т, 6 в Киеве. Недалеко от этого места расположен аэропорт Жуляны.