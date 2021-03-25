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Вчера, в 9:54

«Силовые методы бесчеловечны»: Чулпан Хаматова опубликовала письмо российских благотворителей

Главы крупнейших благотворительных фондов призвали Путина остановить войну

Фото: Global Look Press

К Владимиру Путину обратились руководители российских благотворительных фондов.

«Господин президент, мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины, - говорится в обращении. – Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров».

Обращение подписали Чулпан Хаматова (фонд «Подари жизнь»), Ксения Раппопорт («Дети-бабочки»), Авдотья Смирнова («Выход»), Нюта Федермессер («Вера»), Лида Мониава («Дом с маяком»), Екатерина Бермант («Детские сердца»), Наталья Луговая («Живи сейчас»), Елена Мартьянова (Фонд помощи хосписам «Вера»), Георгий Свердлин («Ночлежка»), Александр Семин («Вера»), Константин Седов («Больничные клоуны»), Татьяна Тульчинская («Здесь и сейчас»), Иван Рожанский («Жизненный путь»), Екатерина Шергова («Подари жизнь»), Александра Щеткина (Фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус»), Дмитрий Ямпольский («Вера»), Мария Островская («Перспективы»), Алексей Сиднев («Мир старшего поколения»), Анна Битова («Центр лечебной педагогики»).

Ранее Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram требование остановить военные действия на Украине от своего имени и имени своего фонда «Подари жизнь».

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