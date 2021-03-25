Роскомнадзор запретил СМИ называть события на Украине «войной», «вторжением» или «нападением»

Роскомнадзор потребовал от ряда российских средств массовой информации удалить материалы о происходящем на Украине, в которых, по его мнению, приводится недостоверная информация. Соответствующие письма регулятор отправил редакциям изданий «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от этих СМИ удалить публикации, в которых крупномасштабная российская военная операция в различных частях Украины называется «войной», «вторжением» или «нападением».

Отметим, что даже депутаты Госдумы публично называют происходящее в Украине «войной».

Если издания не удалят перечисленные материалы, то ведомство заблокирует их. Вне зависимости от этого регулятор начал административные производства против них и угрожает штрафами до 5 млн рублей.

Там добавляют, что лишь официальные российские источники располагают достоверной информацией о происходящем. Напомним, что согласно вчерашнему заявлению Владимира Путина, российские военные не вступают в конфликт с Вооруженными силами Украины, а борются с «неонацистами и бендеровцами». По последним же данным Минобороны РФ, которое делает заявления в среднем два раза в день, ни один российский солдат или офицер не погиб в Украине за два дня военной операции.

*объявлены в России «иностранными агентами».