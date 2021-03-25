Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 12:49

Роскомнадзор запретил СМИ называть события на Украине «войной», «вторжением» или «нападением»

Ведомство грозит 11 СМИ блокировками и штрафами до 5 млн

Фото: Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от ряда российских средств массовой информации удалить материалы о происходящем на Украине, в которых, по его мнению, приводится недостоверная информация. Соответствующие письма регулятор отправил редакциям изданий «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от этих СМИ удалить публикации, в которых крупномасштабная российская военная операция в различных частях Украины называется «войной», «вторжением» или «нападением».

Отметим, что даже депутаты Госдумы публично называют происходящее в Украине «войной».

Если издания не удалят перечисленные материалы, то ведомство заблокирует их. Вне зависимости от этого регулятор начал административные производства против них и угрожает штрафами до 5 млн рублей.

Там добавляют, что лишь официальные российские источники располагают достоверной информацией о происходящем. Напомним, что согласно вчерашнему заявлению Владимира Путина, российские военные не вступают в конфликт с Вооруженными силами Украины, а борются с «неонацистами и бендеровцами». По последним же данным Минобороны РФ, которое делает заявления в среднем два раза в день, ни один российский солдат или офицер не погиб в Украине за два дня военной операции.

*объявлены в России «иностранными агентами».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Дмитрий Орешкин: Путин поставил на блицкриг

Политика 5 минут назад

Виталий Кличко заявил, что российских военных в Киеве нет

Политика 7 минут назад

Украинская делегация выдвигается в Гомель на переговоры с российской стороной

Политика 1 час назад

Украина направила иск против России в Международный суд ООН

Политика 2 часа назад

Германия и Швеция закрывают небо от российских самолётов

Политика 3 часа назад

Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почётного президента организации

Политика 3 часа назад

Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной

Общество 3 часа назад

«Я очень удивлен, что он там забыл?» Друг рассказал о российском военном, взятом в плен под Харьковом

Политика 5 часов назад

Мирный тупик: российская делегация ждёт украинцев в Гомеле, Зеленский предлагает Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку

Политика 5 часов назад

Зеленский требует провести переговоры в Варшаве, Будапеште или в Стамбуле, но не в Беларуси

Политика 5 часов назад

Песков заявил, что делегация РФ прибыла в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной

Политика 6 часов назад

Телеграм-каналы и СМИ распространяют видео с российскими военными в Харькове. Минобороны РФ не комментирует эту ситуацию

Политика 6 часов назад

Войска РФ в Херсонской области взяли под контроль аэродром Чернобаевка – Минобороны РФ

Общество 7 часов назад

Военная операция на Украине. День четвертый. Онлайн

Общество 7 часов назад

«А где теперь Кончиту Вурст смотреть?»: В сети позитивно отзываются о том, что наша страна больше не выступит на Евровидении

Политика 7 часов назад

«Медведев, с огнем играешь»: в сети отреагировали на слова зампреда Совета безопасности о возвращении смертной казни

Общество 17 часов назад

Инстаграм удалил страницу Рамзана Кадырова. В очередной раз

Общество 17 часов назад

Александр Проханов: «Атака на Украину как фатальное торжество русской истории»

Общество 20 часов назад

Что будет, если Россию отключат от SWIFT? Разбор «Собеседника»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика