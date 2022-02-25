Песков заявил, что Путин приостанавливал военную операцию ради шанса на переговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военная операция российской армии на Украине накануне была временно остановлена по приказу президента Владимира Путина. По его словам, глава государства был готов к переговорам, но Киев отказался.

«Вчера днем в связи с дожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск, — заявил представитель Кремля. — Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бендеровцев» (цитата по «Интерфаксу»).

В Киеве пока не прокомментировали такую трактовку событий.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина к переговорам. Он также отметил, что под гарантии безопасности готов обсуждать нейтральный статус Украины. После этого Песков заявил, что Путин готов к переговорам, учитывающим основные цели вхождения российской армии в Украину — «демилитаризацию» и «денацификацию». Стороны не смогли договориться о месте встречи: Зеленский предлагал Варшаву, Путин - Минск, оба города неприемлемы для второй стороны.

В итоге через несколько часов Владимир Путин записал видеообращение, в котором заявил, что власть в Украине захватили «наркоманы и неонацисты», а также призвал Вооруженные силы Украины к военному перевороту.