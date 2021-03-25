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Вчера, в 17:21

«Мы грызли-грызли и выгрызли»: украинские власти сообщили, что ЕС готов отключить Россию от SWIFT

По словам Кулебы, уже началась техническая подготовка

Фото: Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС близок к принятию решения по отключению России от международной платежной системы SWIFT. Пока оно формально не принято, однако, по его словам, технические приготовления к этому уже начались.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве», — пишет г-н Кулеба в своем Facebook.

Как ранее писал «Собеседник», последним препятствием на пути отключения РФ от SWIFT была позиция Германии.

Причиной этой меры, как и в случае с другими санкциями, называется военная операция российской армии в Украине, которую Роскомнадзор запрещает называть «войной».

Военная операция на Украине. День третий. Онлайн
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